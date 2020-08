Da Zamorano-Ronaldo a Lautaro-Lukaku: l'Inter prova ad eguagliare sè stessa del '98

Pagliuca; Fresi, Zanetti, West, Colonnese; Simeone, Ze Elias, Winter; Djorkaeff; Zamorano, Ronaldo. È l'ultima formazione nerazzurra che ha alzato la Coppa UEFA (imitata l'anno successivo dal Parma, ndr): a oltre venti anni di distanza Handanovic e compagni proveranno a imitare l'impresa di quella squadra straordinaria, che in finale distrusse la Lazio con un netto 3-0. In gol andò persino Javier Zanetti, che però non alzò la coppa: aveva appena 25 anni, i gradi di capitano erano ancora di Gianluca Pagliuca. Di Zamorano e di Ronaldo il Fenomeno le altre due reti della sfida: Lukaku e Lautaro Martinez proveranno ad eguagliare le gesta di due leggende nerazzurre, col belga che ha un ulteriore obiettivo. Pareggiare o persino superare il computo di reti del brasiliano alla sua prima stagione in nerazzurro.