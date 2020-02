vedi letture

Dal 1998 al 2022: l'Inter è pronta a ufficializzare il nuovo contratto di Piero Ausilio

Piero Ausilio fino a giugno 2022. L'Inter a stretto giro di posta dovrebbe ufficializzare il rinnovo del contratto del suo direttore sportivo. In scadenza a giugno, per il ds nerazzurro pronti altri due anni di contratto. Un accordo che gli permetterebbe di avere un contratto pari in lunghezza a quello dell'allenatore Antonio Conte e a quello del direttore generale Giuseppe Marotta.

Ausilio è per distacco il dirigente nerazzurro che da più tempo lavori negli uffici dell'Inter. Ingaggiato nel 1998 come segretario del settore giovanile, è direttore sportivo della prima squadra dal 2010 e ha affiancato fino al 2014 Marco Branca, salvo poi prendere il suo posto. Nella gestione Suning, ha lavorato prima con Walter Sabatini e adesso con Marotta.