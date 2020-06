Dal Brasile: il rinnovo Verissimo-Santos non chiude le porte alla Sampdoria

vedi letture

Il rinnovo arrivato nelle scorse ore di Lucas Verissimo con il Santos non sembra precludere un arrivo del giovane difensore brasiliano in Europa. Ed in particolare alla Sampdoria. Stando a quanto riportato da GloboEsporte, infatti, le difficoltà finanziarie in cui versa il Santos terrebbero assolutamente aperta la pista blucerchiata, con il rinnovo fino al 2024 di Verissimo che sarebbe da leggere solo come un modo per dare maggiore forza alla società brasiliana sul tavolo della trattativa.