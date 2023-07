ufficiale Lucas Verissimo torna in Brasile. Il Benfica lo cede in prestito al Corinthians

Rinforzo di spessore per l'ambizioso Corinthians. Il club brasiliano, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato il difensore Lucas Veríssimo da Silva: il giocatore ex Santos lascia il Benfica, dove era arrivato nel gennaio del 2021, e si trasferisce in prestito fino al termine della stagione.

Occasione per il riscatto

Verissimo spera di ritrovarsi dopo una stagione molto complicata, dove non è riuscito a ritagliarsi uno spazio nell'undici titolare di Schmidt. Reduce da un grave infortunio al ginocchio, ha disputato soltanto otto partite tra campionato e coppe. "Sono molto felice di indossare questa maglia e spero di aiutare il club a perseguire i suoi obiettivi per la stagione", ha detto ai canali ufficiali del Corinthians.