Ufficiale L'Al Duhail si rinforza in difesa: preso il 28enne brasiliano Lucas Verissimo

Nuovo calciatore che emigra verso l'Asia. Lucas Verissimo, difensore che compirà 29 anni a luglio, dopo essere stato accostato in passato anche a diversi club di Serie A, ha scelto di continuare la sua carriera all'Al Duhail in Qatar. Rientrato al Benfica dopo il prestito al Corinthians, il brasiliano è stato annunciato dal suo nuovo club sul sito ufficiale. Ecco il comunicato:

"Nell'ambito degli sforzi del nostro club per rafforzare le linee della squadra, la direzione dell'Al Duhail Club ha completato con successo le trattative con il difensore brasiliano Lucas Verissimo".