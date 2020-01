Dall'Inghilterra: il West Ham ha pronta l'offerta per Gabriel Barbosa

© foto di Giacomo Iacobellis

Non solo il Flamengo. Dall'Inghilterra, il West Ham si muove in maniera piuttosto concreta per Gabriel Barbosa, in arte Gabigol. Secondo il tabloid The Sun, il club londinese grazie anche all'avallo del nuovo manager David Moyes è pronto a presentare un'offerta di circa 23.5 milioni di euro.