Dall'Inghilterra: la Juve sfida l'Arsenal nella corsa a David Neres dell'Ajax

Non solo Arsenal su David Neres, talento dell'Ajax autore del pareggio contro la Juventus nella gara di andata di Champions League. Secondo il Daily Mail infatti proprio i bianconeri avrebbero messo gli occhi sul talento classe '97 dei Lancieri. Ma dopo una campagna europea del genere, e con la concorrenza in costante aumento, è facile immaginare una valutazione extralarge per il suo cartellino.