© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferisce la BBC il terzino inglese Ashley Young vestirà la maglia dell’Inter, ma solo dal prossimo giugno. L’accordo sarebbe già stato trovato e si attenderebbe la fine della finestra di mercato per metterlo nero su bianco in vista dell’estate. L’emittente inglese non esclude però che i nerazzurri provino a trovare un accordo con il Manchester United per avere il mancino inglese già in questa finestra di mercato pagando un indennizzo al club.