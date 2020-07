Dalla notte di Valencia al ritorno in Slovenia: Josip Ilicic sarà un rimpianto per Lisbona

Il 10 marzo 2020, quando Josip Ilicic firmava i quattro gol con cui l'Atalanta si qualificava ai quarti di Champions League, probabilmente non c'era la giusta dimensione del pandemia da Coronavirus. Le notizie dalla Cina erano preoccupanti, la situazione a Bergamo e provincia stava peggiorando sensibilmente, di ora in ora, con gli ospedali sempre più pieni e il virus totalmente fuori controllo. Cos'è successo nei mesi di lockdown a un Ilicic che è sembrato il parente di se stesso quando è rientrato in campo? Barba incolta, abulico, solo alcuni sprazzi della classe vista innumerevoli volte a Bergamo.

PROBLEMI PERSONALI - La coltre che protegge la situazione è davvero fitta. Le voci in questi casi si moltiplicano, ma è evidente che ci sia qualcosa di più del piccolo infortunio (versione diplomatica?) occorso prima della mancata convocazione a Sassuolo. Ilicic è in Slovenia da qualche giorno, una circostanza che fa capire quanto la questione sia diventata grossa. Impossibile pensare quindi che ci possa essere un recupero per Lisbona, ma non è detto che lo sloveno possa rientrare subito dopo, con la nuova stagione. Anzi, l'impressione è che l'Atalanta abbia perso il suo mago per qualche mese, almeno finché non si riprenderà.

RIMPIANTO? La realtà è che senza Ilicic l'Atalanta perde molto nella sua produzione offensiva, ma non solo. Perché lo sloveno congelava il pallone nei momenti sbagliati, quelli dove la squadra non correva molto, costringendo gli avversari a rincorrere. Peggio di Mbappé? Dipende, perché l'Atalanta non ha ancora perso dal suo ritorno in campo, ma va da sé che se due stelle di prima grandezza di questa Champions non potranno scendere in campo - come non faranno, appunto - sarà uno spettacolo in meno. Sperando che Ilicic ritorni presto e anche questo non è troppo scontato.