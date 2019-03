Dalla Premier offerta di 10 milioni per Dzeko: la Roma ne chiede il doppio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene inglesi per Edin Dzeko. La Roma, secondo quanto riferito da Sky Sport 24, avrebbe ricevuto un'offerta da 10 milioni di euro per il centravanti bosniaco, formulata da un non meglio precisato club di Premier League. Per il proprio bomber, su cui c'è anche l'Inter, il club giallorosso chiede però almeno 20 milioni.