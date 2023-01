Dalla Serbia: Fiorentina, Jovic potrebbe lasciare il club prima del previsto

Luka Jovic potrebbe già lasciare la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal portale serbo HotSport.rs, l'attaccante ex Real Madrid, che aveva scelto la Serie A per rilanciarsi, non ha convinto chi aveva puntato su di lui e non è quindi da escludere che possa cambiare nuovamente aria, alla ricerca di un nuovo club desideroso di puntare su di lui.