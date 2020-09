Dalla Spagna: con l'addio di Semedo il Barcellona torna a pensare a De Sciglio

Mattia De Sciglio di nuovo nel mirino del Barcellona, secondo i colleghi del Mundo Deportivo. Il rinnovato interesse per il terzino della Juventus nasce dalla sempre più probabile cessione di Nelson Semedo al Wolverhampton, un addio che lascerebbe un vuoto sulla fascia destra blaugrana. Il quotidiano iberico spiega come De Sciglio sia visto dal Barça come una garanzia di rendimento ad alto livello alla luce delle sue esperienze con Milan e Juventus, anche se al momento non sono stati rivelati i termini di un'eventuale trattativa.