Il Napoli pronto a tutto per arrivare a Rodrigo. Anche a inserire Arek Milik nella trattativa col Valencia. L'indiscrezione arriva dalla Spagna: secondo SuperDeporte, il club azzurro avrebbe infatti proposto il centravanti polacco per l'attaccante classe '91.

Rodrigo non è convinto. Al di là delle trattative fra i due club, e di questo eventuale inserimento di Milik in esse, secondo la stessa fonte sarebbe lo stesso calciatore del Valencia a non essere convinto. Rodrigo non vorrebbe infatti trasferirsi al Napoli.