© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da AS, la Juventus starebbe pensando all'acquisto dell'attaccante del Valencia Rodrigo. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 120 milioni e il giocatore sta iniziando a pensare a un cambio maglia fare un salto in avanti nella propria carriera. Il motivo per cui i bianconeri vorrebbero puntare sul brasiliano è la possibilità di cedere Dybala nel corso della prossima estate. Il giocatore sarebbe gradito anche a Cristiano Ronaldo.