Dalla Spagna: Juventus, si intensificano i contatti con il Wolverhampton per Raul Jimenez

La Juventus accelera per Raul Jimenez. Dalla Spagna sono sicuri, i bianconeri hanno intensificato i contatti con il Wolverhampton per l'attaccante messicano: il quotidiano iberico AS parla anche di cifre, l'affare si può chiudere intorno agli 80 milioni di euro: il club inglese chiede 100 milioni, ma anche con un'offerta simile potrebbe far partire il giocatore classe '91. La Juve ci prova, i Wolves attendono offerte ufficiali: ad ogni modo i contatti tra le parti sono aumentati notevolmente, anche perché la dirigenza bianconera vuole trovare il nuovo numero 9, vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain.