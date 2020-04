Dalla Spagna, Napoli e Roma sulle tracce di Junior Firpo del Barcellona

Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona starebbe pensando di proporre tra le varie contropartite per arrivare a Lautaro Martinez, anche il cartellino di Junior Firpo. Il giocatore però, ha tanti estimatori nel nostro campionato, come per esempio Roma e Napoli, pronti a farsi avanti la prossima estate per provare portare in Italia l'esterno brasiliano che viene valutato non meno di 20 milioni di euro.