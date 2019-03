Dalla Spagna: oltre all'Inter anche Spurs ed Everton su Malcom

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In Spagna c'è una differente valutazione da parte di Marca e Mundo Deportivo circa la cifra chiesta dal Barcellona per cedere Malcom in estate. MD parla di una richiesta di 50 milioni di euro, mentre Marca arriva addirittura a ipotizzare una valutazione blaugrana da 70 milioni di euro. Nel pezzo del quotidiano, inoltre, si legge di come l'Inter sia tornata ad interessarsi al brasiliano (nonostante la smentita dell'agente a TMW )autore del primo gol blaugrana proprio nel ritorno di Champions coi nerazzurri. Oltre all'Inter, su di lui sono attenti anche Tottenham e Everton.