© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sport, non è ancora conclusa la trattativa che dovrebbe portare Carlos Perez a vestire la maglia della Roma. Il giocatore è atteso domani nella capitale, ma nel frattempo il Barcellona ha fatto sapere al club romanista che non autorizzerà le visite mediche senza ottenere il diritto di recompra sul giocatore. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per provare a sbloccare la situazione e permettere al giocatore di effettuare regolarmente le visite.