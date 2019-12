© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aggiornamento sulla situazione di Jean-Clair Todibo in arrivo dalla Spagna, precisamente dal Mundo Deportivo. Il Milan come noto è in prima fila per il francese, anche se il Barcellona avrebbe deciso di farlo partire solo in prestito secco. Niente cessione a titolo definitivo o in prestito con diritto/obbligo di riscatto dunque, visto che i blaugrana hanno fiducia nelle sue potenzialità in ottica futura.

Opzioni e scelta - L'idea blaugrana è quella di cederlo ad una squadra di livello, ed in tal senso sarebbero ben viste le ipotesi Milan e Bayer Leverkusen, anche se sono arrivate proposte anche da Inghilterra e Francia. L'ultima decisione in merito la prenderà il giocatore stesso, che entro la prima settimana di gennaio dovrebbe sciogliere le riserve.