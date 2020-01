© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gonzalo Villar si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma: il centrocampista classe 1998 ha effettuato quello che potrebbe essere il suo ultimo allenamento con l'Elche. Stando ad AS infatti il giocatore ha salutato i compagni, tutti consapevoli che il suo destino è a Roma: già ieri il tecnico aveva parlato chiaro circa il suo destino, rivelando che il giocatore non era entrato in campo per non rischiare conseguenze in questo periodo particolare della sua carriera.