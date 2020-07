Dalla visita in città al sì al Napoli: Osimhen ha sciolto ogni dubbio, ora serve l'intesa col Lille

Sono giorni decisivi per il futuro di Victor Osimhen. Come confermato direttamente a TMW dal membro del suo entourage Osita Okolo appena pochi minuti fa, l'attaccante nigeriano sembra essersi definitivamente convinto della bontà del progetto del Napoli, dopo essersi preso qualche giorno per riflettere . Già due settimane fa, il giocatore aveva visitato infatti la città e incontrato la dirigenza partenopea, oltre a mister Gattuso, tornando a casa con ottime sensazioni ma chiedendo comunque un po' di tempo prima di scegliere.

Sensazioni che, adesso, sembrano essersi trasformate in una decisione ponderata e concreta: Osimhen è pronto a dire sì alla corte di Aurelio De Laurentiis. Cosa manca quindi per la fumata bianca? Un altro step non da poco, ovvero la definitiva intesa economica tanto con l'ex Charleroi quanto e soprattutto col Lille. Per L'Equipe, d'altronde, sarebbe pari a 81 milioni di euro la prima richiesta economica presentata agli azzurri dal club francese. Una cifra alta, anzi altissima, che il ds Giuntoli proprio in queste ore sta provando quindi ad abbassare inserendo il cartellino di Adam Ounas come parziale contropartita tecnica (30 milioni). Senza dimenticare che sul tavolo della trattativa c'è anche il solito Gabriel Magalhães, valutato 25 milioni e cercato con forza per rinforzare la difesa del 2020-2021.