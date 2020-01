© foto di Simone Lorini

Daniele De Rossi, in una conferenza stampa a Buenos Aires, pochi minuti fa ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. L'ex capitano della Roma ha comunque chiarito che, seppur con un altro ruolo, resterà nell'ambiente: "Mi fa piacere che i miei compagni e la gente abbiano avuto una buona impressione di me, io qua sono stato bene e rimarrò per loro il fratello che avranno in Italia. Il mio cammino è stato fatto, ora mi piacerebbe studiare altro, imparare altre cose del calcio, ho molto da apprendere: non mi allontanerò dal calcio, che è la mia vita, farò l’allenatore o il dirigente".

UFFICIALE: De Rossi dice addio al calcio giocato: "Boca, grazie di tutto"