Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a Sky Sport 24 ha parlato anche di Adam Ounas. "Ounas sta facendo grandi cose in Coppa d'Africa. Spero vadano in finale, mi piacerebbe vedere lui contro Kalidou Koulibaly, contrapposti per una volta, con Ounas che gli fa un gol come sberleffo. Potrebbe essere divertente, intrigante... Abbiamo tante richieste per Ounas ma verifichiamo, magari può essere più utile a noi".