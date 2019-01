© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain, scrive 'Tuttosport', è pronto a presentare un'offerta da 150 milioni di euro per acquistare dall'Ajax il difensore Matthijs de Ligt e il centrocampista Frenkie de Jong. Il club campione di Francia negli ultimi giorni ha infittito i contatti con la società di Amsterdam insidiando così la leadership dei bianconeri sul difensore classe '99.

Tuttavia, la Juventus per due motivi può ancora ben sperare: il primo è relativo al FFP, con la UEFA che potrebbe bloccare sul nascere un'offerta così clamorosa del PSG. Il secondo alla trattativa che in questi giorni sta portando avanti direttamente Andrea Agnelli, che di De Ligt ha parlato a lungo con Van der Sar a margine del Golden Boy tenuto a Torino negli scorsi giorni. L'Ajax vuole inserire nella trattativa l'attaccante Moise Kean e la società campione d'Italia è disposta a questo sacrificio per arrivare al centrale di difesa classe '99.