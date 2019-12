De Paul chiama l'Inter: "Sono una mezzala e Conte è uno dei migliori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rodrigo De Paul ha rilasciato una intervista al 'Corriere dello Sport'. Il centrocampista dell'Udinese, in trattativa con l'Inter per il mese di gennaio, ha così parlato della possibilità di un suo trasferimento a Milano: "L'Udinese mi ha regalato un sogno italiano, mi ha responsabilizzato. Detto questo, Conte è per me tra i primi tre allenatori al mondo", ha detto l'argentino che sul suo ruolo in campo ha un'idea ben precisa: "Io sono una mezzala, in un centrocampo a due o a tre ma sono una mezzala. Tutti gli altri ruoli ci si può provare, ma non sono i miei".