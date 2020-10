De Rossi: "Campionato passato falsato dal lockdown. Questo invece è alterato"

Daniele De Rossi nel corso dell'intervista rilasciata a Propaganda Live su La7 ha parlato anche degli ultimi due campionati: "Sono campionati regolari, sono complicati e non verranno ricordati nella storia del calcio come i campionati più belli. Credo che lo scorso campionato è da considerarsi un po' più falsato perché è stato interrotto quando c’erano squadre che volavano come nel caso della Lazio, altre che erano in difficoltà come il Milan. Due squadre che dopo il lockdown hanno avuto percorsi diametralmente opposti, ma credo che giocare una partita a marzo e giocarla ad agosto sia molto diverso. Questo è alterato, diverso dal solito, ma si parte tutti sulla stessa barca e con le stesse difficoltà poi, purtroppo fa un po' ridere, chi è più bravo o attento o solo fortunato ad avere meno positivi è avvantaggiato perché può giocare con la rosa completa. - continua De Rossi soffermandosi sui contagi fra i calciatori – Spesso si tende a sottovalutare i calciatori, ma ce ne sono tanti e spesso si tende a parlare solo di alcuni più in vista. Se ci sono 15-20 mila contagiati è normale che un giocatore possa essere contagiato venendo a contatto con persone che vanno al lavoro o a scuola. In NBA hanno fatto una bolla dove tutti vivevano lì dentro per mesi. Magari essere contagiati lì vuol dire essere de coccio, ma un giocatore non può stare un anno intero rinchiuso senza fare la sua vita”.