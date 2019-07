De Rossi: "Quanta rivalità con Zarate nel derby. Tevez sempre più avanti"

Il nuovo centrocampista del Boca Juniors Daniele De Rossi, nella conferenza stampa di presentazione tenutasi questo pomeriggio in Argentina, ha parlato anche delle sfide passate in Serie A coi suoi nuovi compagni di squadra, Zarate e Tevez: "Con loro c'è stata tanta rivalità negli anni passati in Italia, forse più con Mauro perché a Roma sentiamo di più la partita con la Lazio rispetto a quella con la Juve. Tevez ha giocato sempre in una squadra più avanti della mia, con ambizioni più importanti. Ci tengo a dire che Tevez, Zarate e gli altri compagni, così come i tifosi, mi hanno accolto in una maniera incredibile. Mi sono sentito subito uno del Boca".

