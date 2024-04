De Vrij vince la causa contro la sua vecchia agenzia: deve ricevere oltre 5 milioni

Parola fine in merito al procedimento giudiziario che vedeva protagonista Stefan de Vrij, difensore olandese in forza all'Inter, e la sua precedente agenzia Sports Entertainment Group (SEG).

La storia viene raccontata dal quotidiano Voetbal International, punto di riferimento per il giornalismo sportivo nei Paesi Bassi: come si legge in un articolo, infatti, il difensore olandese aveva accusato la SEG di averlo danneggiato durante il suo trasferimento dell'estate del 2018 dalla Lazio all'Inter, avvenuto senza spesa per il cartellino da parte dei nerazzurri.

Infatti la SEG avrebbe rappresentato anche gli interessi dell'Inter, si legge, ma lo ha fatto all'insaputa dello stesso De Vrij, ricevendo dal club nerazzurro una commissione da 9,5 milioni di euro. Per questo De Vrij si era rivolto alla giustizia, che già nell'aprile del 2022 aveva stimato il risarcimento a lui dovuto in 4,75 milioni di euro. A seguito del ricorso, questa cifra è persino aumentata: De Vrij dovrà quindi in conclusione avere 5,2 milioni.