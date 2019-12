© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio col Cagliari (2-2), Roberto De Zerbi ha commentato così la prova poco positiva del giovane portiere Turati: "Turati ha giocato perché Consigli non sta bene e lo staff medico mi ha detto che Pegolo non è utilizzabile: cosa dovevo fare? Si poteva anche aspettare questo, non vedo grandissimi errori. Se avessi potuto l'avrei tenuto sotto la mia ala protettrice perché il calcio ti esalta e ti annienta in pochi giorni. Secondo me ha fatto bene anche oggi. Al di là dell'episodio del gol, non ho nulla da rimproverargli. Se avessi potuto lo avrei tenuto vicino a me per tutelarlo. Stamattina gliel'ho detto: è più difficile confermarsi che affermarsi. Domenica si è affermato, oggi si è confermato. Magari avessimo tanti giovani come Turati", le parole del tecnico del Sassuolo.

Dopo l'esordio da incorniciare contro la Juve, il portiere classe 2001 oggi pomeriggio non è stato impeccabile in occasione dei due gol del Cagliari. Una battuta d'arresto comprensibile e giustificata, all'interno di un percorso di crescita iniziato più che positivamente a Torino conto Cristiano Ronaldo e compagni.

