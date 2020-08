Del Piero: "Bravo Nedved: c'è pressione su Sarri ma la scarica su dirigenti e giocatori"

In collegamento a Sky Sport, Alessandro Del Piero parla prima della gara tra Juventus e Lione. "Mi è piaciuto Pavel quando ha scaricato le pressioni dall'allenatore perché oggi c'è tanta. La sua è una mossa furba: dice 'siamo tutti sulla stessa barca', mettendo insieme anche giocatori e dirigenti. Sarri ha avuto poco tempo per lavorare, per insegnare la sua idea di football, dovuta anche alla pausa. Poi si inserisce in una squadra diversa dalle altre".