Del Piero: "Napoli, che mentalità! Vittoria meritata, grande merito va a Gattuso"

Ospite di Sky, l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, commenta così trionfo del Napoli in Coppa Italia: "È importante sottolineare quello che ha fatto oggi il Napoli. In poco tempo Gattuso e la squadra sono riusciti a mettere insieme due partite di altissimo livello. Il Napoli ha saputo fare tutto al meglio nel momento giusto. Gli azzurri si sono difesi bene ed hanno creato le maggiori occasioni da gol. Questa mentalità, dopo un un lungo stop, è un segnale molto positivo: grande merito va a Gattuso. Il Napoli ha saputo fare bene tutto al momento giusto, per poi attuare tutte le altre situazioni. Il Napoli ha tirato di più in porta, ha preso due pali e Buffon è stato straordinario"

Gattuso?

"Rino è una persona speciale per molti aspetti e lo ha dimostrato sia da giocatore che da allenatore. Ogni anno che passa, acquisisce esperienza. Ha grande umiltà può solo crescere. Dal punto di vista personale sono molto felice per lui".

Questa sconfitta può essere un contraccolpo pesante per la Juventus anche per lo scudetto?

"Dopo una sconfitta ci possono essere anche degli stimoli positivi, anche se ovviamente stiamo vivendo un momento storico particolare. I calciatori sono abituati a riposare un mese, qui sono passati tre mesi. E tre mesi sono davvero tanti, per questo voglio sottolineare la bravura del Napoli. La Juventus invece fa fatica a ritrovare certi automatismi".

I giocatori della Juventus troppo liberi durante il lockdown?

"Non possiamo saperlo, è complicato prendere delle decisioni perché è stata una situazione totalmente nuova".