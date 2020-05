Del Piero ricorda l'addio alla Juventus e cita Agnelli: "Amore di una vita intera"

Alex Del Piero non poteva far passare sotto silenzio una data come quella del 13 maggio, che nel 2012 coincise con il suo addio alla Juventus. Lo storico capitano bianconero, ha affidato ai social un'immagine di quel giorno, sottolineata anche dalle parole dell'avvocato Gianni Agnelli: "La Juve è per me l'amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d'amore". Ecco il post dell'ex numero 10 juventino: