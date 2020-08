Del Piero sul ko della Juventus: "L'obiettivo stagionale non può essere solo lo Scudetto"

vedi letture

Alessandro Del Piero ha analizzato a Sky Sport l'eliminazione della Juventus. "Non ho visto una Juventus che abbia fatto meglio del Lione, al netto di Ronaldo. Cristiano ha giocato molto bene ma è un problema affrontare le squadre in Europa per questa Juve: sia all'andata che oggi ha mostrato difficoltà. E' un peccato che una squadra così le trovi. L'obiettivo raggiunto con lo Scudetto? L'obiettivo stagionale per la Juventus deve essere anche la Champions con lo Scudetto -risponde alle parole di Bonucci-, altrimenti se è solo il titolo allora va bene così...".