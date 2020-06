Deloitte e il futuro della Serie A: la ricetta per "un ritorno alla profittabilità del calcio"

vedi letture

L'Annual Review of Football Finance 2020 di Deloitte si è concentrato anche su presente e futuro della Serie A. La Serie A ha visto nella stagione 2018/19 una crescita a doppia cifra (+11%) dei ricavi a 2,5 miliardi di euro. L'avvio di un nuovo accordo triennale sui diritti dei media ha comportato un aumento delle entrate delle trasmissioni dell'11%. Tuttavia, dopo due stagioni consecutive di utili operativi, il campionato italiano ha registrato una perdita operativa di 36 milioni di euro a causa di un rapido incremento dei salari; La Serie A cerca di recuperare il terreno perduto nei confronti di Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1, puntando su una crescita dell’appeal internazionale e sullo sviluppo di capacità di broadcasting proprie. Gli accordi sui diritti TV nazionali e internazionali scadono alla fine della stagione 2020/21, e la Serie A sta valutando la possibilità di aprire ad investimenti di Private Equity e/o alla creazione di una propria piattaforma in collaborazione con una terza parte. Le prossime decisioni prese dai club di Serie A saranno fondamentali per ridurre il gap di fatturato con Germania e Spagna. Secondo Deloitte, un ritorno alla profittabilità del calcio Italiano passa dal crescente interesse di investitori internazionali e da un approccio normativo e di governance più solido. La pandemia di COVID-19 provocherà una significativa riduzione delle entrate nel calcio italiano ed europeo. Il ritorno al calcio giocato sarà importante per limitare l'impatto finanziario della pandemia, ma rimane incertezza sui tempi del ritorno dei tifosi negli stadi e sull'impatto su partner commerciali e broadcaster.