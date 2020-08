Depay torna per la Juve e sfida De Ligt: "Orgoglioso della sua annata. Ma ora siamo avversari"

Sfida alla Juventus e ritorno in campo in Champions League dopo il grave infortunio per Memphis Depay, attaccante olandese del Lione. Che si troverà faccia a faccia contro il connazionale e amico, Matthijs de Ligt. "Durante il lockdown ci siamo visti in Olanda e abbiamo chiacchierato. La speranza era rivedersi presto. Lui ha fatto un ottimo lavoro alla sua prima stagione alla Juventus, sono molto orgoglioso di lui. Domani però saremo avversari".