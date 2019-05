© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per dare il via ad un nuovo corso sportivo il Chievo potrebbe essere costretto a cedere alcuni dei suoi migliori giovani per fare cassa. Su tutti Emanuel Vignato, attaccante italo-brasiliano classe 2000, sul quale, stando a quanto riportato da TrivenetoGoal, si profila un vero e proprio derby d'Italia in chiave mercato fra Juventus (attualmente in pole) e Inter.

In uscita dal club clivense anche Fabio Depaoli, laterale destro classe 1997.