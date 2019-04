© foto di Chiara Biondini

All'interno dell'intervento di Giorgio Perinetti, dg del Genoa, ai microfoni di Radio CRC si è parlato anche di mercato in vista della prossima estate. Ecco l'estratto pubblicato da TuttoNapoli.net: "Romero? L'aveva attenzionato la Juve e ora è in vantaggio, ma non l'ha ancora preso. Due anni fa quando si presentò al Torneo di Viareggio tutti potevano vederlo e invece se n'è accorto solo il Genoa. Kouamé? Non so che mosse farà il Napoli. Avevamo improntato una trattativa che però ha subito uno stop, probabilmente il club azzurro ha cambiato obiettivo. Al momento non ci sono stati ritorni di fiamma, non li escludo, ma al momento non ci sono. Younes? Ci siamo interessati perché pensavamo di trovare una soluzione, ma quando abbiamo capito che il giocatore era saldamente nelle mani del Napoli, ci siamo allontanati”.