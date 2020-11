Di Francesco ritrova la Sampdoria: "Non ho sete di vendetta. E di Ranieri posso solo parlar bene"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Sampdoria, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha escluso di sentire il bisogno di vendicarsi dei blucerchiati dopo la sua avventura poca fortunata a Genova della passata stagione: "Non ho sete di vendetta: voglio portare a casa la vittoria per questo Cagliari, passando attraverso la prestazione e una diminuzione degli errori difensivi da parte di tutti. Non parlo di reparto ma di blocco squadra".

Domani affronta anche mister Ranieri, che l'ha sostituita nelle sue ultime due esperienze (Roma e Sampdoria).

"Del mister non posso che parlare bene, sia dal punto di vista umano che tecnico: è un 'vecchio allenatore moderno', lo definirei. E condivido il suo approccio al mestiere: lavoriamo per emozionare i nostri tifosi, anche io la vedo come lui".