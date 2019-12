© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È Antonio Di Natale il miglior marcatore della Serie A dal 2010 al 2020 e sulle colonne de Il Mattino racconta questa primato: "Essere il primo di questa classifica è una cosa che fa piacere, anche perché gente come Cavani e Higuain avrebbe potuto tranquillamente piazzarsi al posto mio. Fa piacere stare avanti a tanti campioni. I gol più belli? Sicuramente quello al volo contro il Chievo a Udine. Poi quello che a Catania ci è valso la qualificazione in Europa. Ma al primo posto c'è il gol segnato con la Nazionale all'Europeo 2012, quello del pari con la Spagna". Per la cronaca, Totò con 125 gol primeggia davanti a Higuain, Icardi, Immobile, Quagliarella, Mertens, Cavani, Palacio, Ilicic e Dybala.