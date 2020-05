Di Natale: "La Lazio merita lo scudetto. Conte sta costruendo qualcosa di importante"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Antonio Di Natale ha espresso il proprio commento sulla lotta scudetto. "Per me lo merita la Lazio. Ha dimostrato di giocare meglio di tutti, di avere un grande allenatore. La Juventus ha grandissimi campioni, è una squadra fortissima ma questa Lazio mi piace di più. E l'Inter? L'anno prossimo Conte avrà la squadra per vincere lo scudetto. E' un grande allenatore e sta costruendo qualcosa che diventerà importante. Il Milan può fare a meno di Ibrahimovic? Non se lo può permettere. Quando ha messo piede in campo si è vista un'altra squadra. Ibra non è solo un giocatore, è un leader, un uomo che si fa sentire nello spogliatoio. Una sua parola vale dieci volte quella di un altro. O prendono un giocatore come Ibra o te lo tieni”.