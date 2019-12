© foto di Federico Gaetano

Antonio Di Natale sogna di tornare a Udine per vestire i panni dell'allenatore. L'ha detto l'ex capitano bianconero, nel corso di una intervista rilasciata ai taccuini di 'Juvenews.eu': "Quello di allenare l'Udinese è un altro dei miei sogni. Prima però vorrei migliorarmi piano piano, senza bruciare i tempi, cercando di crescere con i ragazzi e tentando di accumulare molta esperienza”.

Domenica l'Udinese affronterà la Juventus allo Stadium e, nel corso dell'intervista, Di Natale ha parlato proprio del suo no al club campione d'Italia: "Io l’ho sempre detto: ho fatto una scelta di vita e la rifarei. La Juve è sempre stata la squadra più forte e vincente d’Italia, ma quando si ragiona con il cuore non è possibile pensare a nient’altro. La mia è stata una scelta per i tifosi, per la mia famiglia e per la società. Tutto quello che ho fatto in carriera è merito mio, ma anche dell’Udinese”.