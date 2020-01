Diego come Maradona, Gattuso l'idolo: Demme al Napoli, sogno avverato

Enzo Demme ha avuto ragione della moglie. Perché lei, confessò il padre del prossimo centrocampista del Napoli, voleva chiamarlo Fabio. Come Fabio Cannavaro. Invece no, è Diego e non c'è neanche bisogno di spiegare il perché. Figlio d'emigrati italiani, padre calabrese e da sempre tifoso del Napoli, nella sfida del San Paolo in cui si sono incrociati lo scorso febbraio erano ben in dodici della famiglia Demme allo stadio. Oggi sarà nuovamente in Italia, poi visite e firma. Intanto ha già visitato Napoli due volte, è stato anche di recente in città e sta provando a dilettarsi col dialetto.

Il fan club a Ercolano Diego Demme ha già un fan club a Ercolano. Non una premonizione, più un auspicio o forse un segnale, d'attaccamento alle radici e alla terra. Il presidente di quello che è il suo Fan Club lo conobbe quando giocava nel Paderborn, in Germania, e da lì il rapporto è andato avanti nel tempo e negli anni.

Quasi azzurro La storia di Diego Demme, che si ispira ad Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, ying e yang del centrocampista perfetto, si sviluppa tutta in Germania. Arminia Bielefeld, Paderborn, RB Lipsia. Una chiamata con la Nazionale, contro San Marino, ha l'Italia però nel destino oltre che nel cuore. Già due anni fa disse di essere fan di Ringhio: "mi sento simile a lui nello stile, nella grinta, nel fisico, nella voglia di dare tutto". A volte i sogni si avverano.

