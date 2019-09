Il tecnico della DInamo Zagabria, Nenad Bjelica, ha svelato un retroscena sulla sfida contro l'Atalanta, affermando di avere spedito delle spie all'ultima gara, quella di domenica scorsa. "Avevamo due osservatori per Genoa-Atalanta, io stesso ho guardato quella gara e non solo, tutte quelle giocate finora. Tutte le analisi non servano per la partita di domani, necessitiamo l'impegno al massimo livello per tutti i giocatori. Chi gli toglierei? Ilicic, è davvero straordinario, le sue soluzioni per passo e tiro sono molto pericolose, bisogna stare molto attenti. Anche se Zapata e Gomez sono di alto livello".