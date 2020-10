Dinamo Kiev-Juventus 0-2, Shaparenko: "Non avevamo quasi speranze con i bianconeri"

vedi letture

Mykola Shaparenko, centrocampista della Dinamo Kiev, ha commentato il ko dei suoi contro la Juventus nella gara d'esordio della fase a gironi di Champions League: "Avremmo davvero voluto far felici i nostri sostenitori ma la Juventus è una squadra di altissimo livello. Non posso dire che non ci fossero speranze contro di loro ma tutti abbiamo visto le loro qualità. Per noi è stata un'importante lezione. Puoi renderti conto di cosa sia il calcio di livello mondiale e questo ti può aiutare a crescere".