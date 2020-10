Dinamo Kiev, Lucescu: "Pirlo era maturo già a Brescia. Era creativo e un organizzatore"

Intervistato da UEFA.com il tecnico della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, parla di Andrea Pirlo, oggi suo collega, ieri suo allievo da calciatore: "Com'era da ragazzo a Brescia? Incredibile, maturo. Maturo come lo è adesso. Ricordo di essere andato a Viareggio per assistere a una partita e di aver fatto il viaggio di ritorno in automobile insieme a lui. Parlammo per due ore e realizzai che si trattava di una persona con un cervello di prim'ordine. Oltre ad essere un giocatore creativo era anche un grande organizzatore e questa è un'altra abilità. Tutto questo lo ha aiutato molto a diventare ciò che è oggi, l'allenatore di una grandissima squadra come la Juventus. Mi ha chiamato maestro? Questo mi rende orgoglioso. Dovrò ringraziarlo! Spero avrà una grande carriera".