Divieti pubblici e problemi economici: i 2 casi in cui la UEFA 'autorizza' a non finire la stagione

vedi letture

La UEFA quest'oggi al termine della riunione del suo Comitato Esecutivo ha chiesto alle Federazioni e/o leghe di provare in tutti i modi a concludere la stagione. "Lo scenario ideale, se la situazione pandemica lo permette, è quello di avere le competizioni nazionali attualmente sospese completate consentendo alle squadre di calcio di qualificarsi per le competizioni UEFA per club in base al merito sportivo".

Allo stesso tempo, però, ha aperto alla possibilità che alcuni campionati non possano essere portati a termine. Solo in due casi, per la UEFA, è ammissibile che non si arrivi al termine della stagione.

1) Esistenza di un decreto che vieti gli eventi sportivi in ​​modo tale che le competizioni nazionali non possano essere completate prima di una data che consentirebbe di completare la stagione in corso in tempo prima dell'inizio della stagione successiva.

2) Problemi economici insormontabili che rendono impossibile terminare la stagione perché metterebbe a rischio la stabilità finanziaria a lungo termine della campionato e dei club.