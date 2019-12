Domani Inter-Barça, Valverde: "Messi fuori? Le scelte restano tra di noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Inter: "Le conversazioni interne restano nello spogliatoio. E' una scelta, veniamo da tante partite consecutive e ne avremo tante altre, per questo l'ho lasciato a casa. Le assenze tra i titolari? Come ogni fine settimana, dobbiamo fare la lista dei convocati e dobbiamo spiegare. Jordi Alba e Semedo sono ancora infortunati, Messi aveva bisogno di riposo. Ripeto, veniamo da partite importanti e ne abbiamo tante altre davanti a noi. Lo scorso anno abbiamo fatto una grande partita anche senza Messi".