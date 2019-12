Domani Napoli-Genk, i convocati di Ancelotti: tornano Allan e Milik

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tornano, come da attese, sia Allan che Arkadiusz Milik nei convocati di Carlo Ancelotti per la sfida di domani al Genk, ultima sfida della fase a gironi di Champions per quanto riguarda le due squadre. Fuori invece Nikola Maksimovic che ha sofferto di un risentimento muscolare nella giornata di ieri. Di seguito la lista pubblicata dal club:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian, Elmas, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Younes, Milik.