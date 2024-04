Domani nuova udienza a Milano per la causa di China Construction contro Zhang

Potrebbe chiudersi domani - a meno che il giudice non predisponga un nuovo rinvio - il secondo procedimento di China Construction Bank Asia Corporation (CCBA) contro il presidente dell’Inter Steven Zhang. Il 22 marzo - ricorda Tuttosport - la Corte d’Appello di Milano aveva accolto il ricorso della banca commerciale cinese, stabilendo di riconoscere anche in Italia la sentenza della Corte Suprema di Hong Kong legata alla causa di 250 milioni di dollari non restituiti da Zhang a CCBA e saliti a 320 milioni di euro con gli interessi (causa, va ricordato, che non riguarda direttamente l’Inter).

Domani, potrebbe chiudersi il secondo capitolo della vicenda, quello legato alla richiesta della solita banca commerciale cinese dell’annullamento della delibera che ha visto l’assemblea degli azionisti nerazzurri, nel 2018, approvare la composizione del cda del club e stabilire come non spetti alcun emolumento al presidente (cosa per altro sempre avvenuta in casa nerazzurra anche sotto le gestioni precedenti). Ricordiamo che Zhang entro il 20 maggio dovrà definire pure la situazione con Oaktree, visto che scadrà il termine ultimo per restituire il finanziamento di 275 milioni ottenuto nel 2021 e salito con gli interessi a 375.