Domani Parma-Napoli, i convocati di Gattuso: Mertens ok, Ospina ko. C'è Idasiak

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. La squadra, informa il sito ufficiale, ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con esercizi di riscaldamento e allunghi. Successivamente esercitazioni di passaggio, lavoro di possesso palla e seduta tattica. Lavoro personalizzato per Llorente e terapie per Ospina a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra. Tra i convocati di Gattuso trova dunque spazio anche il 2002 Idasiak mentre va fuori Milik, per squalifica:

Portieri: Meret, Karnezis, Idasiak.

Difensori: Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly.

Centrocampisti: Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka.

Attaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Politano.